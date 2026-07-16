Дрони СБУ уразили два танкери тіньового флоту РФ у Чорному морі

Служба безпеки України спільно з ВМС уразила морськими дронами в Чорному морі танкери Louise 1 та Banda, які, за даними спецслужби, входять до російського "тіньового флоту".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними СБУ, Louise 1 перевозив російську сиру нафту в обхід нафтового ембарго країн G7 та ЄС.

Судно вивозило нафту з портів Балтійського й Чорного морів, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації. Лише у 2026 році танкер перевіз майже 3 млн тонн російської нафти Urals.

Танкер Banda також використовували для транспортування російської нафти з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ і Находка.

У СБУ заявили, що під час атаки російська авіація намагалася знищити морські дрони кулеметним вогнем і бомбами, однак безрезультатно.

Нагадаємо:

Українські удари по російських суднах у Азовському та Чорному морі за інтенсивністю зрівнялися з "танкерною війни" між Іраном та Іраком у 1980-х роках або навіть перевищили її.

Сили безпілотних систем Збройних сил України за ніч на 15 липня уразили 20 одиниць кораблів з так званого "тіньового флоту" Росії поблизу окупованого Кримського півострова.