Кулеба залишає Мінрозвитку: які досягнення відомства відзначив

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба залишає урядові посади та звітував про здобутки свого відомства.

Про це Олексій Кулеба написав у Телеграм.

"Сьогодні завершую важливий етап роботи. Для мене було великою честю працювати разом із командою Міністерство розвитку громад та територій України в цей час безпрецедентних викликів", – зазначив він.

За словами Кулеби, Мінрозвитку змогло реалізували "багато важливих для людей, для оборони, для стійкості країни проектів" і "усе, що було зроблено, стане міцним фундаментом для наступних рішень і майбутнього розвитку нашої держави".

Кулеба наголошує, що відновлення стало державною політикою, а не окремими проєктами.

Так, вперше сформовано комплексну систему відновлення: від стратегічного планування громад до конкретних програм, фінансування та контролю реалізації.

Міністерство започаткувало комплексну реформу будівельної галузі, результатом чого, за словами Кулеби, стали прозорі правила, цифровізація процесів, ефективніше використання публічних коштів, дерегуляція та швидша реалізація проєктів відбудови.

Замість реагування після ударів з'явилося системне управління стійкістю, говорить міністр. Плани стійкості стали новою державною політикою.

"Забезпечили майже 1 ГВт резервного живлення для громад. Понад 2 000 багатоквартирних будинків посилили енергонезалежність. Розгорнули понад 1 600 майданчиків із захисту критичної інфраструктури", – повідомив міністр.

Також Кулеба відзначив реалізацію політики підтримки прифронтових областей та запуск комплексної програми підтримки прифронтових територій для 216 громад. А також реалізацію 1 175 партнерств у межах проєкту "Пліч-о-пліч. Згуртовані громади".

"95% громад охоплено стратегічним плануванням розвитку, оновлено регіональні стратегії розвитку у 23 областях. На реформу місцевого самоврядування залучили 1,16 млрд євро Ukraine Facility", – розрлвів міністр.

Відновлення стало масштабним, каже він. Відбудували та модернізували понад 3 000 об'єктів, реалізували понад 600 проєктів в рамках Програми відновлення України тощо.

"У секторі водопостачання реалізуємо 29 проєктів у 14 областях. Понад півмільйона жителів Миколаївщини – із якісною водою, в рекордно стислі терміни ми збудували новий водогін та очисні", – зазначив він.

Кулеба нагадав про відремонтовані понад 18 млн м² автомобільних доріг, завершене будівництво північного обходу Рівного, відбудову понад 30 зруйнованих мостів. На розвиток дорожньої інфраструктури залучено 230 млн євро від ЄІБ.

Загальний портфель міжнародних проєктів Мінрозвитку налічує 60 угод вартістю понад 8.5 млрд доларів США. За майже два роки залучили понад 3.2 млрд доларів США на 38 проєктів відновлення.

"Разом із партнерами підготували RDNA5, яка є основою міжнародного фінансування відновлення України. Бачимо, що потреби великі, цих коштів ніколи не буде достатньо. Тому працювали над залученням приватного сектору і вперше сформували повний портфель із понад 30 проєктів публічно-приватного партнерства", – написав міністр у Телеграм.

Також він нагадав, що вперше за час повномасштабної війни запустили концесійні проєкти контейнерного та поромного терміналів у порту Чорноморськ.

За словами Кулеби, закладено фундамент післявоєнного розвитку. "Створено інституції, законодавство, фінансові механізми та міжнародні партнерства, які працюватимуть не лише під час війни, а й після. Народні депутати підтримали 14 євроінтеграційних законів", – зазначив він.

Нагадаємо:

Верховна Рада проголосувала за звільнення Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України, що означає відставку всього складу Кабінету міністрів.

Верховна Рада проголосувала за призначення прем'єр-міністром ексголови "Нафтогазу" та "Укрнафти" Сергія Корецького.