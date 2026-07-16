Україна отримала нового прем’єра. Хто такий Сергій Корецький?

Верховна Рада проголосувала за призначення прем'єр-міністром ексголови "Нафтогазу" та "Укрнафти" Сергія Корецького.

Відповідне рішення щойно підтримали 289 народних депутатів.

Ключові пріоритети, які перед призначенням Корецькому озвучив президент Володимир Зеленський, – підготовка країни до зими, захист енергетичної та паливної інфраструктури, стабілізація економічної ситуації й ефективне управління міжнародною допомогою. У владі очікують, що майбутня зима стане найважчою за всі роки війни.

Під час виступу у Верховній Раді перед призначенням Корецький окреслив ключові пріоритети майбутньої роботи уряду.

"Це повне забезпечення Сил оборони, нарощування спроможностей українського оборонно-промислового комплексу, підтримка населення та соціальний захист, насамперед для жителів прифронтових громад", – наголосив він.

Окремо Корецький зазначив, що одним із ключових завдань уряду є підготовка країни до наступного опалювального сезону.

Також серед пріоритетів він назвав підтримку бізнесу для забезпечення економічної стабільності, поглиблення співпраці з міжнародними партнерами, ефективне використання міжнародної допомоги та реалізацію житлових програм для українців.

Професійна кар'єра Корецького є доволі нетиповою для української політики. Він не будував її через партії чи державні установи, а прийшов із бізнесу, де понад 20 років займався розвитком компаній, оптимізацією процесів та управлінням великими командами.

Саме репутація ефективного кризового менеджера, за словами співрозмовників ЕП у владних колах, стала головною причиною, через яку президент розглянув його кандидатуру на посаду очільника уряду. Що відомо про Корецького?

Його кар'єра почалася ще наприкінці 1990-х у групі "Континіум" нині вже покійного Ігоря Єремєєва та Степана Івахіва. За кілька років пройшов шлях від охоронця до CEO управляючої компанії групи "Континіум" та генерального директора мережі АЗК WOG.

За його каденції компанія активно розширювала мережу, запускала нові формати сервісів та інвестувала у супутній бізнес.

Після звільнення з WOG у 2018 році Корецький з партнерами створив у Швейцарії енергетичного трейдера Centurion Group SA (Швейцарія), а згодом став співзасновником кавового бренду Idealist Coffee Co., який досить швидко виріс у мережу закладів та працює до сих пір.

У листопаді 2022 року погодився очолити одразу дві стратегічні компанії – "Укрнафту" та "Укртатнафту", які держава забрала у Ігоря Коломойського.

Держава отримала від олігарха активи, які багато років вважалися проблемними. Компанії потребували масштабної перебудови після зміни корпоративного контролю та початку повномасштабної війни.

За відносно короткий час "Укрнафта" перейшла від багаторічних збитків до рекордної прибутковості. Компанія збільшила видобуток, активно розвивала мережу АЗС, почала оновлювати активи та стала одним із найбільших платників податків серед державних підприємств. Детально про це ЕП писала раніше.

Навесні 2025 року за результатами конкурсу Корецький став головою НАК "Нафтогаз України". Новий очільник отримав компанію з історично низькими запасами газу після того, як попереднє керівництво не забезпечило необхідний імпорт.

За час його роботи "Нафтогаз" збільшив запаси до понад 13 млрд куб. м, залучивши майже $1 млрд власних коштів та €1,57 млрд фінансування від ЄБРР, ЄІБ та державних банків.

Водночас реалізувати урядову мету щодо нарощування власного видобутку у повній мірі не вдалося через регулярні масовані російські удари по газовидобувній інфраструктурі.

Фото: Декларація Корецького за минулий рік

Співрозмовники в уряді та самому "Нафтогазі" характеризують стиль управління Корецького як максимально бізнесовий.

"Він не займається мікроменеджментом, швидко ухвалює рішення та готовий делегувати повноваження сильним менеджерам", - розповідає один із співрозмовників.

За його словами, Корецький не боїться наймати на роботу людей, які можуть бути більш професійними за нього у своїй сфері, а головним критерієм оцінки команди вважає результат.

Одним із перших рішень нового керівництва стала масштабна оптимізація структури "Нафтогазу". Після аудиту було скорочено дублюючі функції та переглянуто чисельність персоналу. Усередині компанії це викликало неоднозначну реакцію, однак прихильники Корецького називають такі рішення необхідними для підвищення ефективності.

Переходячи з великого бізнесу до державних компаній, Корецький вже довів свою здатність працювати у кризових умовах. Тепер перед ним стоїть значно складніше завдання – перенести бізнесову модель управління на рівень держави.

Його прихильники вважають, що саме досвід швидкого ухвалення рішень, орієнтація на ефективність і відсутність страху перед непопулярними кроками можуть стати його головними перевагами.

Утім, уряд – це вже не корпорація. Тут результат залежить не лише від менеджерських якостей прем'єра, а й від політичної підтримки, взаємодії з парламентом, міжнародними партнерами та здатності балансувати між інтересами різних центрів впливу.

Саме тому головним випробуванням для Корецького стане не стільки управління економікою чи енергетикою, скільки здатність поєднати ефективність приватного менеджера з логікою великої державної політики. Що з цього вийде – побачимо вже найближчим часом.