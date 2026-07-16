Іран через хуситів планує закрити "ворота" до Суецького каналу

Іран планує закрити ще одну стратегічну для нафти протоку

Іран звернувся до єменського руху хуситів із проханням бути готовими закрити Баб-ель-Мандебську протоку у Червоному морі, якщо США завдадуть удару по іранській енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Ідея перекрриття протоки обговорювалася в керівництві Ісламської Республіки Іран, і відповідне повідомлення було передано іранським союзникам-хуситам.

Джерело, наближене до хуситів, повідомило, що угруповання завершило підготовку до нападу на судна, розмістивши ракети та безпілотники поблизу протоки Баб-ель-Мандеб — воріт до Червоного моря — у гірській місцевості Ємену, звідки відкривається вид на Ходейду та Аденську затоку, і чекає на наказ про початок операції.

Будь-яка загроза Червоному морю та його "воротам" — протоці Баб-ель-Мандеб — може значно загострити глобальну енергетичну кризу, спричинену закриттям Іраном Ормузької протоки, та підкреслює вибухонебезпечні ризики, пов'язані з новим етапом військових дій.

Будь-яка загроза Червоному морю та його "воротам" — протоці Баб-ель-Мандеб — може значно загострити глобальну енергетичну кризу, спричинену закриттям Іраном Ормузької протоки, та підкреслює вибухонебезпечні ризики, пов'язані з новим етапом військових дій.

Представники Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР), які вже перебувають у Ємені, контролюватимуть рішення про те, коли закрити протоку Баб-ель-Мандеб, повідомило джерело, наближене до хуситів.

Ознакою ескалації напруженості в регіоні стало те, що хусити випустили ракети по Саудівській Аравії, звинувативши королівство у бомбардуванні аеропорту, який перебуває під їхнім контролем.

Нагадаємо:

16 липня американські військові вдарили по танкеру M/T Belma, який прямував до ключового нафтоекспортного хабу Ірану на острові Харк.