Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Іран через хуситів планує закрити "ворота" до Суецького каналу

Володимир Тунік-Фриз — 16 липня, 17:14
Іран через хуситів планує закрити ворота до Суецького каналу
Іран планує закрити ще одну стратегічну для нафти протоку
Google Maps

Іран звернувся до єменського руху хуситів із проханням бути готовими закрити Баб-ель-Мандебську протоку у Червоному морі, якщо США завдадуть удару по іранській енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Ідея перекрриття протоки обговорювалася в керівництві Ісламської Республіки Іран, і відповідне повідомлення було передано іранським союзникам-хуситам.

Джерело, наближене до хуситів, повідомило, що угруповання завершило підготовку до нападу на судна, розмістивши ракети та безпілотники поблизу протоки Баб-ель-Мандеб — воріт до Червоного моря — у гірській місцевості Ємену, звідки відкривається вид на Ходейду та Аденську затоку, і чекає на наказ про початок операції.

Будь-яка загроза Червоному морю та його "воротам" — протоці Баб-ель-Мандеб — може значно загострити глобальну енергетичну кризу, спричинену закриттям Іраном Ормузької протоки, та підкреслює вибухонебезпечні ризики, пов'язані з новим етапом військових дій.

Будь-яка загроза Червоному морю та його "воротам" — протоці Баб-ель-Мандеб — може значно загострити глобальну енергетичну кризу, спричинену закриттям Іраном Ормузької протоки, та підкреслює вибухонебезпечні ризики, пов'язані з новим етапом військових дій.

Представники Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР), які вже перебувають у Ємені, контролюватимуть рішення про те, коли закрити протоку Баб-ель-Мандеб, повідомило джерело, наближене до хуситів.

Ознакою ескалації напруженості в регіоні стало те, що хусити випустили ракети по Саудівській Аравії, звинувативши королівство у бомбардуванні аеропорту, який перебуває під їхнім контролем.

Нагадаємо:

16 липня американські військові вдарили по танкеру M/T Belma, який прямував до ключового нафтоекспортного хабу Ірану на острові Харк.

Останні новини