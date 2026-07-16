Корецький про наступну зиму: може бути ще складнішою

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що наступна зима може бути ще складнішою, тому підготовка до неї стане одним із ключових завдань нового уряду.

Про це він заявив під час виступу у Раді перед голосуванням з призначення його на посаду прем'єр-міністра.

"Чітко усвідомлюю, що ця зима може бути ще складнішою. Тому ми маємо бути згуртованими та рішучими, щоб зберегти людей і забезпечити системи життєзабезпечення держави", - заявив він.

За його словами, уряд має забезпечувати Сили оборони, масштабувати військово-промисловий комплекс, підтримувати населення та посилювати соціальний захист, особливо у прифронтових громадах.

Серед ключових завдань він також назвав підготовку до наступної зими, підтримку бізнесу, посилення взаємодії з партнерами, залучення й ефективне використання міжнародної допомоги та вступ України до ЄС.

Оновлено о 12:20. Верховна Рада проголосувала за призначення прем'єр-міністром ексголови "Нафтогазу" та "Укрнафти" Сергія Корецького. Новину виправлено з цим фактом.

Детальніше про шлях та статки Корецького, читайте тут: Україна отримала нового прем'єра. Хто такий Сергій Корецький?

Нагадаємо:

14 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України, що означає відставку всього складу Кабінету міністрів.

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду подання про призначення Сергія Корецького на посаду Прем'єр-міністра України.