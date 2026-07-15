Стало відомо, хто може очолити "Нафтогаз" після Корецького
Голову АТ "Укргазвидобування" Юрія Ткачука розглядають на посаду виконуючого обовʼязків голови НАК "Нафтогаз" до моменту проведення конкурсу на посаду керівника.
Про це повідомляє джерело ЕП в уряді.
Ткачук може стати в.о. голови "Нафтогазу" одразу після призначення чинного керівника Сергія Корецького на посаду премʼєр-міністра країни.
У понеділок 13 липня Ткачука ввели до правління "Нафтогазу".
Юрія Ткачука призначили генеральним директором "Укргазвидобування" у грудні 2025 року. З травня того року він вже виконував обовʼязки голови компанії.
Він має понад 25 років досвіду в енергетичному та промисловому секторах.
З листопада 2022 року Ткачук працював фінансовим директором АТ "Укрнафта", де відповідав за фінансову стратегію, ризик-менеджмент та інвестиційну політику. У період з травня по грудень 2025 року виконував обов'язки керівника підприємства.
Нагадаємо:
14 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України, що означає відставку всього складу Кабінету міністрів.
Найімовірнішим наступником Свириденко на цій посаді буде очільник "Нафтогазу" Сергій Корецький.