США ракетами атакували танкер, що прямував до нафтового хабу Ірану

Американські військові вдарили по танкеру M/T Belma, який прямував до ключового нафтоекспортного хабу Ірану на острові Харк.

Про це пише Financial Times із посиланням на Центральне командування США.

У Centcom заявили, що танкер під прапором Кюрасао проігнорував кілька попереджень і намагався порушити американську блокаду. Після цього літаки США випустили ракети Hellfire по димовій трубі судна та знерухомили його.

Це перший відомий випадок, коли американські сили відкрили вогонь по комерційному судну після відновлення блокади іранських портів. За перші 24 години її дії військові США також розвернули два інші судна.

У Вашингтоні звинувачують Іран у порушенні перемир'я та атаках на комерційне судноплавство. За словами командувача Centcom Бреда Купера, протягом першого тижня нових бойових дій іранські сили атакували сім комерційних суден.

Відновлення протистояння між США та Іраном майже повністю зупинило рух через Ормузьку протоку, якою до конфлікту проходила близько п'ятої частини світових потоків нафти й природного газу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що удари по Ірану триватимуть цього й наступного тижня. Тегеран у відповідь атакував американські військові об'єкти та цілі в сусідніх країнах Перської затоки.

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