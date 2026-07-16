Varus дозволили викупити мережу мінімаркетів "Коло" у Буткевича

Ввечері 16 липня Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "Омега" (мережа магазинів Varus) на набуття контролю над ТОВ "Арітейл" (мережа мінімаркетів "Коло").

Про це йдеться на сайті АМКУ.

Varus подала заяву на купівлю "Коло" 4 червня 2026 року.

Перший магазин "КОЛО" був відкритий в травні 2017 року. Зараз працює вже понад 250 магазинів в різних куточках Києва, Київської області та Одесі. Дохід компанії – майже 3,3 мільярда гривень за 2025 рік.

Бенефіціарним власником "Коло" є співвласник мережі супермаркетів "АТБ" Генадій Буткевич.

Мережа Varus належить Валерію Кіптику та Рустану Шостаку.

Нагадаємо:

У липні мережа Varus відкрила свій перший супермаркет у Вінниці: новий магазин розпочав роботу в ТЦ "Петроцентр".