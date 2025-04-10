Новини 10 квітня: удар по складах Biosphere Corporation, Україна та ЄС продовжили "транспортний безвіз"

Про що всі говорили сьогодні?

Про мита Трампа. Ставка тарифів США на китайський імпорт зараз фактично становить 145%, підтвердили у Білому домі.

Про фондові ринки. Фондові ринки різко злетіли після того, як президент США Дональд Трамп оголосив 90-денну паузу в митах для багатьох країн.

Про зброю. Обсяг простроченої дебіторської заборгованості Міністерства оборони за укладеними контрактами за напрямком закупівлі зброї від початку 2025 року зріс на 13 млрд грн.

Про "транспортний безвіз". "Транспортний безвіз" між Україною і Євросоюзом продовжено до кінця 2025 року.

Про удар росіян по складах Biosphere Corporation. Росіяни знищили частину складів компанії-виробника побутових товарів ("Фрекен БОК", Smile, PRO service, Novita, Vortex, Eventa, ЛайKit) ​​Biosphere Corporation у Дніпрі.

Ексклюзив ЕП

Звідки в них мій номер? Як влаштований бізнес телефонного спаму

Як працює ринок масових розсилок повідомлень, чому закони дають збій, і що може зробити користувач телефону, щоб захиститися від нав’язливої реклами?