Росіяни знищили склади Biosphere Corporation у Дніпрі
Андрій Здесенко
Росіяни знищили частину складів компанії-виробника побутових товарів ("Фрекен БОК", Smile, PRO service, Novita, Vortex, Eventa, ЛайKit) Biosphere Corporation у Дніпрі.
Про це повідомляє засновник Biosphere Corporation Андрій Здесенко.
"Зараз працюємо над ліквідацією пожежі, щоб не дати вогню поширитись на наші виробництва", – повідомив Здесенко.
Він повідомив про одного загиблого співробітника та декількох поранених.
Частина виробництва та складів Biosphere Corporation перенесли у інші області України. Однак, за словами Здесенка, російський удар завдав болючій удар компанії.
Нагадаємо:
Росія завдала ракетного удару по Дніпру, в результаті чого загинув 42-річний чоловік. Також є інші постраждалі.