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Росіяни знищили склади Biosphere Corporation у Дніпрі

Володимир Тунік-Фриз — 10 квітня, 19:30
Росіяни знищили склади Biosphere Corporation у Дніпрі
Андрій Здесенко

Росіяни знищили частину складів компанії-виробника побутових товарів ("Фрекен БОК", Smile, PRO service, Novita, Vortex, Eventa, ЛайKit) ​​Biosphere Corporation у Дніпрі.

Про це повідомляє засновник Biosphere Corporation Андрій Здесенко.

"Зараз працюємо над ліквідацією пожежі, щоб не дати вогню поширитись на наші виробництва", – повідомив Здесенко.

Він повідомив про одного загиблого співробітника та декількох поранених.

Частина виробництва та складів Biosphere Corporation перенесли у інші області України. Однак, за словами Здесенка, російський удар завдав болючій удар компанії.

Нагадаємо:

Росія завдала ракетного удару по Дніпру, в результаті чого загинув 42-річний чоловік. Також є інші постраждалі.

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Росіяни знищили склади Biosphere Corporation у Дніпрі
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