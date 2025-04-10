S&P 500 зріс найбільше з 2008 року після митної паузи Трампа: фондові ринки відновлюються

Фондові ринки різко злетіли після того, як президент США Дональд Трамп оголосив 90-денну паузу в митах для багатьох країн.

Про це пише Reuters.

Індекс S&P 500 підскочив на 9,52% - це найбільше одноденне зростання з часів фінансової кризи 2008 року. Nasdaq додав 12,16%, що стало другим за величиною стрибком в історії.

Ринок відреагував миттєво після кількох днів нестабільності через побоювання глобальної рецесії. Dow Jones зріс на 7,87%, світовий індекс MSCI - на 5,7%.

Разом із фондовими індексами зріс і долар: на 1,04% проти єни, на 1,01% проти франка. Натомість казначейські облігації подешевшали: прибутковість 10-річних паперів зросла на 6,8 базисного пункту до 4,328%.

Трамп підвищив мита на китайський імпорт до 125%, однак зробив паузу для решти світу. Інвестори бачать у цьому шанс на стабілізацію, але залишаються обережними щодо того, що буде після завершення 90-денного терміну.

Нагадаємо:

Світові фондові ринки продовжили падіння після того, як Китай запровадив відповідні мита на імпорт зі США.

Президент США Дональд Трамп пригрозив компанії Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) податком у 100%, якщо вона не створить виробництво на території США.

Індекс Hang Seng у Гонконзі обвалився на 13%, що стало найгіршим падінням з часів азіатської фінансової кризи 1997 року.

Індекс MSCI Asia Pacific, що охоплює акції з 15 розвинених ринків Азії, впав найбільше з 2008 року.