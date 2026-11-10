Росіяни поцілили в електричку в Сумах
ілюстративне фото: Мінрозвитку
Російський безпілотник 10 листопада атакував приміський дизель-поїзд у Сумах.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Зазначається, що в момент влучання поїзд перебував на пероні залізничної станції.
Поїзна бригада була в укритті. Постраждалих серед пасажирів та залізничників немає.
Нагадаємо:
У ніч на 3 листопада росіяни атакували об'єкти Укрзалізниці у Волинській та Запорізькій областях.
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