Росіяни поцілили в електричку в Сумах

Російський безпілотник 10 листопада атакував приміський дизель-поїзд у Сумах.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що в момент влучання поїзд перебував на пероні залізничної станції.

Поїзна бригада була в укритті. Постраждалих серед пасажирів та залізничників немає.

Нагадаємо:

У ніч на 3 листопада росіяни атакували об'єкти Укрзалізниці у Волинській та Запорізькій областях.