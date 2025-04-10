"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжили до кінця року

"Транспортний безвіз" між Україною і Євросоюзом продовжено до кінця 2025 року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Таким чином українські автоперевізники й далі не потребуватимуть спецдозволів.

"Це вже четверта пролонгація Угоди, яка демонструє свою результативність та ефективність. Український експорт дорогами до ЄС збільшився на 42%, імпорт автотранспортом до України — на 37%", – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо:

23 серпня 2024 року Україна домовилась з ЄС, що угода буде подовжена до кінця червня 2025 року.