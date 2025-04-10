Мита Трампа на Китай тепер становлять 145% – Білий Дім

Ставка тарифів США на китайський імпорт зараз фактично становить 145%, підтвердили у Білому домі.

Про це повідомляє CNBC.

У повідомленні йдеться, що останній указ Трампа підвищує мита на Китай до 125% з 84%. Але це на додачу до 20% тарифу на фентаніл, який Трамп раніше запровадив проти Китаю.

З іншої сторони, Трамп різко змінив курс, знизивши тарифи до універсальної ставки в 10% для всіх торговельних партнерів, окрім Китаю.

Економічний радник Білого дому Кевін Гассет каже, що пропозиції щодо торговельних угод надійшли від 15 країн.

Президент США знав, що його мита можуть спричинити рецесію, але його страх перед депресією передував рішенню призупинити введення мит на 90 днів повідомляє WSJ.