Новини 20 серпня: наслідки чергової атаки РФ, нові плівки НАБУ

Про що всі говорили сьогодні?

Про наслідки російської атаки. У Борисполі внаслідок нічної російської атаки пошкоджені продуктові склади та об'єкти Червоного Хреста.

Про влучання по складах повідомили "Фора", Varus, виробник морозива "Файні льоди", "ЕКО Маркет". Також РФ атакувала нафтобазу мережі АЗК KLO.

Про енергетику. Після масованої російської ракетно-дронової атаки були знеструмлені споживачі у Києві та шести областях, а українців закликали обмежити використання потужних електроприладів увечері.

У другій половині дня у Києві вперше за кілька останніх місяців був цілеспрямовано атакований обʼєкт критичної інфраструктури. Перебої з подачею гарячої води можуть бути у мешканців двох районів.

Про нові плівки НАБУ. НАБУ та САП викрили схему рейдерського захоплення фігурантами операції "Форест Гамп" об'єктів нерухомості та інших активів шляхом втручання в роботу мереж Міністерства юстиції.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) перелічив список фігурантів, які згадуються у справах "Форест Гамп" та "Феміда".

Про курс валют. Нацбанк України встановив на 21 серпня офіційний курс гривні до євро на рівні 52,13 грн за 1 євро – за день він послабився на 22 копійок та оновив історичний мінімум.

Ексклюзиви ЕП

Дзвінок не з поліції. Чи успішне полювання на колцентри

Правоохоронці звітують про 94 закриті офіси шахрайських колцентрів, проте ЕП виявила, що кількість вакансій в індустрії не зменшується.

Курям на сміх: ціни на яйця впали на 40%, але вони триматимуться недовго

З початку 2026 року яйця подешевшали майже вдвічі, а птахофабрики вже кілька місяців продають їх нижче собівартості. Звідки взявся надлишок і коли ціни розвернуться?