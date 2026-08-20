Росіяни знищили склад виробника морозива "Файні льоди" у Києві

У ніч на 20 серпня росіяни знищили розподільчий склад виробника морозива "Файні льоди" у Києві.

Про це компанія повідомила у Threads.

Цей склад забезпечував не тільки столицю, а ще 12 міст України, зазначили в компанії.

"Тонни морозива, обладнання, транспорт... Ми вже працюємо над альтернативними шляхами постачання, зберігання та логістики. Але можуть бути перебої з наявністю та асортиментом. Просимо поставитися із розумінням. Найголовніше – люди цілі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Унаслідок російського обстрілу постраждав склад мережі продуктових магазинів "Фора" у Мартусівці на Київщині, де зберігалася фрешова продукція.

У Борисполі внаслідок нічної російської атаки пошкоджені продуктові склади та об'єкти Червоного Хреста, на місцях влучань досі гасять пожежі.

Унаслідок російського ракетного удару у ніч на 20 серпня пошкоджено склад з товарами супермаркетів Varus у Борисполі.