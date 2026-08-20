Росія вдарила по продуктових складах в Борисполі

У Борисполі внаслідок нічної російської атаки пошкоджені продуктові склади та об'єкти Червоного Хреста, на місцях влучань досі гасять пожежі.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Крім Києва та Київщини, вночі росіяни атакували цивільну інфраструктуру в Одеській та Чернігівській областях.

Атака на Київ та область тривала майже дев'ять годин. Росія застосувала десятки ракет і реактивних дронів, є влучання у житлові будинки та дитячу лікарню. Станом на ранок відомо про щонайменше 13 загиблих і 40 поранених.

Нагадаємо:

Російські окупанти у ніч на 20 серпня атакували Київ балістикою, у місті пролунали вибухи. Пошкоджений будинок та дитяча лікарня, спалахнули пожежі.

У Києві п'ятницю, 21 серпня, оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю, яка забрала життя 12 людей.