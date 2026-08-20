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Росіяни розбомбили ще один склад "Фори": він пропрацював лише тиждень

Семен Рубан — 20 серпня, 15:35
Росіяни розбомбили ще один склад Фори: він пропрацював лише тиждень
Росіяни знищили склад з фрешовою продукцією "Фори"
Фото: "Фора" у Facebook

Унаслідок російського обстрілу постраждав склад мережі продуктових магазинів "Фора" у Мартусівці на Київщині, де зберігалася фрешова продукція.

Про це повідомила пресслужба мережі.

Працівники складу не постраждали. Мережа почала використовувати його лише минулого тижня – після попередньої атаки на її логістичну інфраструктуру.

Тепер "Фора" знову перебудовує маршрути та шукає рішення, щоб забезпечити наявність товару на полицях магазинів .

"Нас намагаються зупинити вдруге за дуже короткий час. Але "Фора" продовжує працювати," – йдеться в дописі.

Нагадаємо:

У ніч на 5 серпня російські удари пошкодили або знищили чотири розподільчі центри Fozzy Group, які забезпечували товарами мережі "Сільпо", "Фора" та Thrash! Траш!. Унаслідок атаки загинули шестеро працівників.

8 серпня "Фора" попередила, що після пошкодження її розподільчих центрів унаслідок російської атаки в магазинах деякий час може бути обмежений вибір товарів.

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