РФ уразила склад з товарами супермаркетів Varus у Борисполі

Унаслідок російського ракетного удару у ніч на 20 серпня пошкоджено склад з товарами супермаркетів Varus у Борисполі.

Про це повідомила мережа Varus у Facebook.

"Було уражено складське приміщення логістичного партнера мережі, розташоване у Борисполі. Зокрема, у ньому зберігалася частина товарних запасів мережі. Наразі ми спільно з представниками партнерської компанії працюємо над оцінкою наслідків та уточненням усіх обставин події", – йдеться у повідомленні.

У Varus попередили, що через це в окремих магазинах можливі тимчасові часткові перебої з наявністю деяких товарів. Мережа також запевнила, що продовжує працювати у штатному режимі – усі магазини відкриті та готові до прийому відвідувачів.

"Робимо все можливе, щоб забезпечити безперебійне постачання та наявність товарів на полицях", – заявили в компанії.

Нагадаємо:

Унаслідок російського обстрілу постраждав склад мережі продуктових магазинів "Фора" у Мартусівці на Київщині, де зберігалася фрешова продукція.

У Борисполі внаслідок нічної російської атаки пошкоджені продуктові склади та об'єкти Червоного Хреста, на місцях влучань досі гасять пожежі.