РФ уперше за кілька місяців атакувала в Києві об'єкт критичної інфраструктури – Кличко

У другій половині дня у Києві вперше за кілька останніх місяців був цілеспрямовано атакований обʼєкт критичної інфраструктури. Перебої з подачею гарячої води можуть бути у мешканців двох районів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Перебої з подачею гарячої води можуть бути у мешканців Деснянського і частини Дніпровського районів. Фахівці працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури", - написав Кличко.

Водночас голова Деснянської РДА в м.Києві Максим Бахматов повідомив про падіння уламків БпЛА на території нежитлової забудови, заявивши, що відбулася атака на ТЕЦ. У Деснянському районі розташована Київська ТЕЦ-6.

Нагадаємо:

Російські війська протягом доби 20 серпня атакують Київ різними видами озброєння. Увечері в Голосіївському районі влучили в бізнес-центр: там загинула людина, є постраждалі.