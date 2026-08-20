Після атаки РФ знеструмлення у Києві та шести областях: увечері просять економити світло

Після масованої російської ракетно-дронової атаки знеструмлені споживачі у Києві та шести областях, а українців закликали обмежити використання потужних електроприладів увечері.

Про це повідомило Укренерго.

Знеструмлення зафіксовані у Київській, Донецькій, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Там, де дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.

В Укренерго закликали перенести активне споживання електроенергії на період з 10:00 до 16:00, коли найбільш ефективно працюють промислові сонячні електростанції.

Натомість із 18:00 до 22:00 українців просять обмежити використання потужних електроприладів.

Під час повітряної тривоги також знеструмилася високовольтна лінія, яка живить окуповану Запорізьку АЕС. Станція 15-й раз від початку року перейшла на роботу від дизель-генераторів. Огляд лінії проведуть після покращення безпекової ситуації.

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