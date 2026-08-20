Росія атакувала логістичний склад "ЕКО Маркет"

Вранці 20 серпня внаслідок російської масованої ракетної атаки постраждав склад мережі супермаркетів "ЕКО Маркет".

Про це компанія повідомила у Facebook.

Усі співробітники живі та неушкоджені, всі супермаркети "ЕКО Маркет" працюють у штатному режимі, додали в мережі.

"Робимо усе можливе, щоб гості мали необхідні товари на наших полицях. Продукти є! Ми працюємо", – йдеться у заяві.

"Команда вже робить усе необхідне, щоб магазини були забезпечені, а на полицях залишалися потрібні товари", – додала генеральна директорка компанії Кристина Ковтун.

Нагадаємо:

Унаслідок російського обстрілу постраждав склад мережі продуктових магазинів "Фора" у Мартусівці на Київщині, де зберігалася фрешова продукція.

У Борисполі внаслідок нічної російської атаки пошкоджені продуктові склади та об'єкти Червоного Хреста, на місцях влучань досі гасять пожежі.

Унаслідок російського ракетного удару у ніч на 20 серпня пошкоджено склад з товарами супермаркетів Varus у Борисполі.