Прокурор САП розкрив імена тринадцяти фігурантів нових плівок НАБУ

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) перелічив список фігурантів, які згадуються у справах "Форест Гамп" та "Феміда".

Це відбулося під час засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з обрання запобіжного заходу підозрюваному екснардепу Максиму Микитасю, передає Центр протидії корупції.

Фігуранти, які згадуються у справах "Форест Гамп" та "Феміда":

Ірина Мудра , колишня заступниця голови Офісу президента;

Віктор Дубовик , гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу президента;

Олена Ференс , заступниця міністра юстиції;

Максим Микитась , колишній народний депутат;

Вадим Столар , чинний народний депутат;

Василь Астіон , бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської облради;

Микола Гладишенко , відсторонений голова Наглядової ради державного "Сенс Банку";

Олег Ступак , голова правління державного "Сенс Банку";

Людмила Снігур , начальниця департаменту державного "Сенс Банку";

Валентин Єлізаров (підлеглий Микитася, керівник ТОВ "Метробуд");

Микита Тарковський (пов'язаний з Микитасем);

Єгор Меркулов (водій Микитася, номінально керівник ТОВ "Монтаж Сервіс");

Олександр Остапенко (охоронець Микитася, номінально директор ТОВ "Філософія Девелопмент").

Нагадаємо:

19 серпня НАБУ та САП опублікували розслідування "Форест Гамп" про злочинну групу, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Для цього вони використовували державний "Сенс Банк".

20 серпня антикорупційні органи випустили другу частину розслідування ("Феміда") про те, як ця ж злочинна група організовувала рейдерські захоплення об'єктів нерухомості та підприємств у Києві.