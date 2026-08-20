Курс гривні до євро встановив новий історичний мінімум

Нацбанк України встановив на 21 серпня офіційний курс гривні до євро на рівні 52,13 грн за 1 євро – за день він послабився на 22 копійок та оновив історичний мінімум.

Про це свідать дані НБУ.

При цьому попереднє рекордне значення фіксувалось 16 червня 2026 року – 52,04 грн за 1 євро, тоді курс вперше перетнув позначку 52 грн за 1 євро.

Офіційний курс гривні до долара за день зміцнився майже на 9 копійок – до 44,61 за 1 долар.

Нагадаємо:

У четвер, 20 серпня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 7 копійок і становить 44,70 грн.