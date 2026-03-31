Конфлікт Пишного і Смілянського вийшов за межі – Гетманцев

Голова фінансового комітету Данило Гетманцев заявив, що особистий конфлікт між головою Нацбанку Андрієм Пишним і гендиректором "Укрпошти" Ігорем Смілянським уже перейшов допустимі межі.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Особистий конфлікт між Пишним і Смілянським явно перейшов допустимі межі", - заявив він, додавши, що комітет запросить пояснення у сторін, і сам факт його існування дивує.

Приводом для публічного загострення став штраф у 255 тисяч грн, який НБУ наклав на "Укрпошту " за ненадання інформації, яку запитував регулятор.

У Нацбанку пояснили, що йдеться саме про невчасно надані документи, а також заявили про проблеми з корпоративним управлінням і внутрішнім контролем у компанії, які, на думку регулятора, можуть становити системний ризик для платіжної інфраструктури.

В "Укрпошті" у відповідь заявили про тиск і спробу заблокувати створення Укрпошта Банку.

Смілянський стверджує, що НБУ вимагає інформацію, яка не стосується діяльності компанії на платіжному ринку, зокрема щодо обговорень формату надання поштових послуг під час повномасштабної війни.

У НБУ, своєю чергою , заявили, що неналежна система корпоративного управління та внутрішнього контролю в АТ "Укрпошта", трансформується з локальної проблеми управління компанії в системний ризик для платіжної інфраструктури країни.

Заяву Смілянського в НБУ назвали спробою "дискредитувати дії регулятора і ввести в оману громадськість щодо причин застосування заходів впливу".

Гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський заперечує системні порушення в діяльності "Укрпошти" та заяви про його "некомпетентність", про які заявили в Національному банку України.

"Я як громадянин України сподіваюся, що інші прогнози НБУ трохи кращі за якістю, ніж той, який він давав щодо дефолту "Укрпошти". Я їм тоді сказав, що пиз**ж і зараз можу в очі повторити, що це пиз***ж", - сказав керівник "Укрпошти".