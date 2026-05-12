Рада викликала голову Нацбанку на засідання 13 травня

Народні депутати викликали до Верховної Ради на 13 травня голову Національного банку України Андрія Пишного.

Про це свідчить трансляція Верховної Ради 12 травня.

Рішення підтримали 168 народних депутатів.

"З 1 травня поточного року дозволено купувати валюту в необмеженій кількості для виплат зарплат наглядовим радам і безперешкодно їх виводити за межі держави.

В усіх громадян є обмеження, вони не можуть просто взяти всі кошти та вивезти за кордон, витратити за кордоном, не може зняти в банкоматах. А наглядовим радам можна", – розповів нардеп Дмитро Разумков під час пропозиції запросити голову НБУ Пишного.