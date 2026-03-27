Смілянський заявив, що НБУ хоче контролювати наглядову раду "Укрпошти"

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив про тиск на компанію і чергову спробу заблокувати створення Укрпошта Банку.

Про це гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський написав у Телеграм.

Смілянський зауважив, що це його особиста позиція.

Спробою тиску Смілянський вважає дії Національного банку України, який застосував до "Укрпошти" захід впливу – наклав штраф в розмірі 255 000 грн через те, що акціонерне товариство не подало до НБУ інформації, що запитувалися.

Він зазначив, що Центральний банк США або Федеральна резервна система не мають права погоджувати членів наглядових рад банків США, таких як JPMorgan чи Citibank тощо, а НБУ має таке право.

"Якщо завтра, наприклад, Джеф Безос, власник Amazon, захоче увійти до Наглядової ради Укрпошти (допомогти нам із посилками), але він не сподобається НБУ — його призначення можуть заблокувати. Просто так. Без чітких критеріїв (ну, наприклад, не опанував основ фінансового моніторингу України)", – написав Смілянський.

На його думку, "цих повноважень НБУ здалося замало" – регулятор "хоче контролювати не лише призначення, а й діяльність членів наглядових рад банків та фінансових компаній".

Це робиться через вимогу надання НБУ порядку денного та протоколів наглядових рад, стверджує Смілянський.

Він запевняє, що "Укрпошта" на підставі закону відмовилася це робити, бо це порушує принципи корпоративного управління.

"НБУ наклав на "Укрпошту" штраф, щоб подати всім сигнал. А також розповідати, що Укрпошті не можна давати банк, бо "подивіться, які вони порушники закону", "їхня ділова репутація не відповідає високим вимогам власників українських банків" тощо. Шах і мат", – написав очільник "Укрпошти".

За його словами, інформацію регулятору не надали тому, що мета корпоративної реформи полягала у зміні підходу до управління великими компаніями, а не у створенні "театру чи вистави", щоб зобразити ці реформи.

"Наглядові ради створювалися як орган, де можна відверто та професійно обговорювати стратегічні питання і проблеми компанії та формулювати план дій. Ви будете це робити, якщо всі деталі дискусії будуть відомі регулятору? Звісно, ні", – зазначив він.

Смілянський розповів, що згідно з позицією НБУ, отримавши штраф, він як генеральний директор має винести питання щодо нього на наглядову раду, де обговорити, зокрема, юридичну стратегію (йти чи не йти до суду, з якими аргументами тощо).

"Так от, НБУ бажає отримати протоколи цих дискусій. Це якби прокурор сказав адвокату: "Ви тут поспілкуйтеся зі своїм клієнтом щодо суду, а потім детальний протокол дискусії занесіть мені, щоб я знав, як до суду готуватися", – написав Смілянський у Телеграм.

Він додав, що днями буде оголошено конкурс на посади незалежних членів наглядової ради "Укрпошти" і потрібна сильна, незалежна, а не "ручна" наглядова рада.

АТ "Укрпошта" сплатило 255 000 грн штрафу, який наклав Національний банк України за неподання інформації, що запитувалися, але оскаржуватиме рішення регулятора у суді.

Національний банк України застосував до АТ "Укрпошта" захід впливу – наклав штраф в розмірі 255 000 грн за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, у зв'язку з неподанням до НБУ інформації, що запитувалися.

28 січня 2025 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу акцій конфіскованого у підсанкційного російського олігарха Гінера PINbank від Фонду держмайна до Міністерства розвитку громад та територій.

Очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський хотів отримати PINbank, щоб на його базі створити поштовий банк. Проти цієї ідеї виступав НБУ.

25 лютого зазначили, що "Укрпошта" продовжує працювати над питанням отримання ліцензії для запуску "Укрпошта Банку", хоча Національний банк визнав неплатоспроможним ПІН Банк, на базі якого планувалося створити такий поштовий банк.