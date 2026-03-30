Смілянський відповів на критику НБУ: "Можу в очі повторити, що це піз***ж"

Гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський заперечує системні порушення в діяльності "Укрпошти" і заяви про його "некомпетентність", про які заявили у Національному банку України.

Про це Ігор Смілянський сказав в коментарі "5 каналу".

"Національний банк трохи втратив береги із розумінням українського законодавства", – сказав він журналістам.

НБУ заявив про системні порушення в діяльності "Укрпошти" та звернув увагу на проблеми з корпоративним управлінням.

Регулятор наголосив, що штраф накладено виключно за неподання "Укрпоштою" запитуваних документів і інформації у встановлені строки.

"Так само, як рік тому Нацбанк прокоментував питання з дефолтом "Укрпошти". Я вибачаюсь, на підставі чого? "Укрпошта" працює, капітал позитивний, закінчила четвертий квартал з рекордним прибутком", – провів паралелі Смілянський.

"Я як громадянин України сподіваюся, що інші прогнози НБУ трохи кращі за якістю, ніж той, який він давав щодо дефолту "Укрпошти". Я їм тоді сказав, що піз**ж і зараз можу в очі повторити, що це піз***ж", – сказав керівник "Укрпошти".

Національний банк України застосував до АТ "Укрпошта" захід впливу – наклав штраф в розмірі 255 000 грн за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, у зв'язку з неподанням до НБУ інформації, що запитувалися.

Після цього гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив про тиск на компанію і чергову спробу заблокувати створення Укрпошта Банку. Він стверджує, що регулятор "хоче контролювати не лише призначення, а й діяльність членів наглядових рад банків та фінансових компаній".

"Укрпошта" заявила, що регулятор вимагає відомості, які не стосуються його сфери діяльності. Зокрема, мова йде про конференційні обговорення щодо формату та шляхів надання поштових послуг під час повномасштабного вторгнення.

"Укрпошта" зазначає, що є насамперед національним поштовим оператором, а діяльність з переказу коштів на підставі ліцензії НБУ є для компанії додатковим, а не основним видом діяльності.

У НБУ у свою чергу заявили, що неналежна система корпоративного управління та внутрішнього контролю в АТ "Укрпошта", трансформується з локальної проблеми управління компанії в системний ризик для платіжної інфраструктури країни.

Заяву Смілянського у НБУ назвали спробою "дискредитувати дії регулятора та ввести в оману громадськість щодо причин застосування заходів впливу".