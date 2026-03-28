НБУ поставив під сумнів компетентність гендиректора "Укрпошти"

Неналежна система корпоративного управління та внутрішнього контролю в АТ "Укрпошта", трансформується з локальної проблеми управління компанії в системний ризик для платіжної інфраструктури країни.

Таку заяву зробив Національний банк України.

Вона стала реакцією на заяву гендиректора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського, яку НБУ називає спробою "дискредитувати дії регулятора та ввести в оману громадськість щодо причин застосування заходів впливу".

У повідомленні зазначено, що "Укрпошта" як ліцензований надавач платіжних послуг підпадає під регулювання та нагляд НБУ.

Водночас АТ "Укрпошта" не лише платіжний провайдер, а й важливий елемент інфраструктури платіжного ринку України як з урахуванням масштабів, так і за специфікою своєї діяльності.

"Укрпошта"надає широкий спектр послуг та здійснює соціальні виплати для мільйонів українців, більшість з яких – вразливі групи населення, зокрема пенсіонери", – говориться у повідомленні.

Саме тому неналежна система корпоративного управління та внутрішнього контролю в такій компанії, як АТ "Укрпошта", трансформується з локальної проблеми управління компанії в системний ризик для платіжної інфраструктури країни, зазначив НБУ.

16 березня 2026 року комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжної інфраструктури НБУ одностайно ухвалив рішення про накладення на АТ "Укрпошта" штрафу в розмірі 255 000 гривень.

Штраф застосовано виключно за неподання до НБУ запитуваних регулятором інформації та документів відповідно до встановлених вимог у визначені строки.

НБУ за результатами здійснення нагляду за діяльністю АТ "Укрпошта" виявив системні порушення в його діяльності.

У березні 2024 року товариство оштрафували на 17 387 053 грн за грубі порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Зокрема, за неналежну організацію первинного фінансового моніторингу, відсутність достатніх процедур управління ризиками, належної автоматизації процесів виявлення підозрілих операцій, неналежну перевірку клієнтів.

У грудні 2025 року регулятор застосував письмове застереження за системні порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, зокрема у сфері платіжних послуг, системи управління ризиками та подання статистичної звітності.

Також раніше було винесено письмове застереження через неефективну організацію системи управління ризиками.

Читайте також: Голова "Укрпошти": Ми в дефолті – це пиз***ж

Регулятор стверджує, що система корпоративного управління, побудована в АТ "Укрпошта", не відповідає його нормативним вимогам та кращій міжнародній практиці.

"Те, що "Укрпошта" тривалий час не мала сформованої наглядової ради, неналежний розподіл повноважень, одноосібне керування установою гендиректором, який, окрім операційної діяльності, здійснює частину функцій наглядової ради, призвели до комплексних проблем у роботі компанії", – зазначає НБУ..

Регулятор вважає, що "системний характер порушень протягом 2024–2026 років, незважаючи на попередні заходи впливу, ставить під сумнів якість корпоративного управління в компанії та професійну компетентність її керівника".

НБУ наголошує, що вимога щодо надання інформації є стандартною складовою наглядових процедур і спрямована "на забезпечення стабільності платіжного ринку, захисту прав споживачів та дотримання вимог до системи управління ризиками".

Регулятор запевняє, що не втручається в компетенцію акціонера, а всі рішення ухвалюються колегіальними органами управління.

Для отримання банківської ліцензії будь-який претендент має демонструвати бездоганну ділову репутацію, ефективну систему управління та повне дотримання регуляторних вимог та подати відповідний запит, говориться у повідомленні.

Також регулятор підкреслює, що на тлі публічних заяв керівника "Укрпошти" щодо планів купівлі банку товариство жодного разу не надало НБУ відповідного пакета документів для розгляду.

Нагадаємо:

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив про тиск на компанію і чергову спробу заблокувати створення Укрпошта Банку.

АТ "Укрпошта" сплатило 255 000 грн штрафу, який наклав Національний банк України за неподання інформації, що запитувалися, але оскаржуватиме рішення регулятора у суді.

28 січня 2025 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу акцій конфіскованого у підсанкційного російського олігарха Гінера PINbank від Фонду держмайна до Міністерства розвитку громад та територій.

Очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський хотів отримати PINbank, щоб на його базі створити поштовий банк. Проти цієї ідеї виступав НБУ.