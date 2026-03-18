Нацбанк оштрафував "Укрпошту" на чверть мільйона

Національний банк України застосував до АТ "Укрпошта" захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 255 000 грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За повідомлення штраф накладено за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, у зв'язку з неподанням до Національного банку інформації, що запитувалися.

Рішення щодо штрафу ухвалили 16 березня.

"Укрпошта" зобов'язана сплатити штраф протягом п'яти робочих днів із дня отримання рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжної інфраструктури Національного банку.

Нагадаємо:

28 січня 2025 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу акцій конфіскованого у підсанкційного російського олігарха Гінера PINbank від Фонду держмайна до Міністерства розвитку громад та територій.

Очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський хотів отримати PINbank, щоб на його базі створити поштовий банк. Проти цієї ідеї виступав НБУ.

25 лютого зазначили, що "Укрпошта" продовжує працювати над питанням отримання ліцензії для запуску "Укрпошта Банку", хоча Національний банк визнав неплатоспроможним ПІН Банк, на базі якого планувалося створити такий поштовий банк.