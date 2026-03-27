"Укрпошта" сплатила штраф НБУ, але оскаржуватиме його у суді

АТ "Укрпошта" сплатило 255 000 грн штрафу, який наклав Національний банк України за неподання інформації, що запитувалися, але оскаржуватиме рішення регулятора у суді.

Про це повідомляє АТ "Укрпошта".

АТ "Укрпошта" офіційно отримало документальне підтвердження рішення НБУ про застосування штрафних санкцій, про що НБУ раніше заявив публічно.

"Зазначений штраф уже сплачено у повному обсязі. Попри це, АТ "Укрпошта" категорично не погоджується з підставами його застосування та оскаржуватиме відповідне рішення регулятора в судовому порядку", – говориться у повідомленні.

У АТ "Укрпошта" заявляють, що регулятор наклав штраф за невиконання очевидно незаконної вимоги, оскільки вона передбачала надання інформації та документів, які не стосуються сфери діяльності НБУ та належать до компетенції акціонера АТ "Укрпошта" — Міністерства розвитку громад та територій України.

Зокрема, мова йде про конференційні обговорення щодо формату та шляхів надання поштових послуг під час повномасштабного вторгнення.

"Фактично йдеться про спробу встановити контроль над незалежною наглядовою радою "Укрпошти". Позиція НБУ ігнорує те, що Укрпошта є насамперед національним поштовим оператором, а діяльність з переказу коштів на підставі ліцензії НБУ є для компанії додатковим, а не основним видом діяльності", – говориться у повідомленні.

"Укрпошта" розцінює такі вимоги Національного банку як втручання в незалежну діяльність органів корпоративного управління, зокрема наглядових рад, та як спробу підмінити корпоративне управління регуляторним тиском.

Такий підхід є неприйнятним і свідчить про небезпечне розширення регуляторного мандата у сферу корпоративного управління. Він також створює небезпечний прецедент для всіх компаній, у яких функціонують незалежні органи корпоративного управління.

Нагадаємо:

Національний банк України застосував до АТ "Укрпошта" захід впливу – наклав штраф в розмірі 255 000 грн за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, у зв'язку з неподанням до НБУ інформації, що запитувалися.

28 січня 2025 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу акцій конфіскованого у підсанкційного російського олігарха Гінера PINbank від Фонду держмайна до Міністерства розвитку громад та територій.

Очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський хотів отримати PINbank, щоб на його базі створити поштовий банк. Проти цієї ідеї виступав НБУ.

25 лютого зазначили, що "Укрпошта" продовжує працювати над питанням отримання ліцензії для запуску "Укрпошта Банку", хоча Національний банк визнав неплатоспроможним ПІН Банк, на базі якого планувалося створити такий поштовий банк.