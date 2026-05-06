"Укрпошта" вперше прив’язала ціни перевезень до цін дизпалива через війну в Ірані

Віктор Волокіта — 6 травня, 13:39
АТ "Укрпошта" 27 і 30 квітня за результатами тендерів уклала два договори про послуги з перевезення пошти автомобільним транспортом по Україні на загальну суму 1,56 млрд грн, вперше прив'язавши ціну послуг до цін дизпалива.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

На поточний рік уклали два договори: із ПрАТ "АТП 16329" на 973,06 млн грн та з ТОВ "Кіт-Карго" на 589,92 млн грн.

Ціна за кілометр пробігу визначатиметься з урахуванням середньої вартості дизпалива в Україні. Причому остання буде розраховуватись на підставі офіційних даних Торгово-промислової палати України, Держстату і ДП "Держзовнінформ".

Послуги поділили на шість категорій відповідно до діапазонів коливання середньої вартості дизпалива в Україні:

  • A – до 74,99 грн/л,
  • B – 75,00-79,99 грн/л,
  • C – 80,00-84,99 грн/л,
  • D – 85,00-89,99 грн/л,
  • E – 90,00-94,99 грн/л,
  • F – від 95,00 грн/л.

Ціни "АТП 16329" залежно від категорії послуг складають 46,69-54,66 грн/км, а ціни "Кіт-Карго" – 43,21-50,59 грн/км.

Раніше у договорах "Укрпошти" про ці послуги не було такої прив'язки до ціни дизелю.

Минулого разу, на початку березня 2026 року "Укрпошта" замовляла послуги "АТП 16329" по 40,08 грн/км, що на 14-27% дешевше від його нинішнього діапазону цін. Той договір діє.

У листопаді 2025 року ціна від "АТП 16329" становила 38,82 грн/км, а від "Кіт-Карго" – 36,97 грн/км, що ще дешевше. Але в березні 2026 року договір з "АТП 16329" розірвали.

У додатковій угоді про розірвання договору зазначено, що ескалація конфлікту на Близькому Сході та загроза енергетичної кризи зумовили різке зростання цін на пальне з 02.03.2026.

Ця обставина, своєю чергою, призвела до різкого (орієнтовно на 28%) збільшення собівартості послуг за договором, в зв'язку з чим, подальше надання їх виконавцем наразі є збитковим.

"Якби сторони могли передбачити зміну вищезазначеної обставини, вони б не уклали договір або уклали його на інших умовах (зі значно більшою вартістю послуг). Таким чином, має місце істотна зміна обставин", – пояснюється в додатковій угоді.

Раніше, в травні 2025 року послуги "АТП 16329" коштували 38,58 грн/км, а в липні 2025 року послуги "Кіт-Карго" – 36,86 грн/км.

Фірми отримали підряди без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Основним акціонером харківського "АТП 16329" є харківське ТОВ "Віал Логістик" Андрія Жорника, Вікторії Письмак, Інни Михайлівни Руденко та Інни Афанасіївни Руденко.

Остання є матір'ю Андрія Руденка, який до квітня 2024 року обіймав посаду заступника міського голови Харкова Ігоря Терехова з питань забезпечення життєдіяльності міста. "АТП 16329" входить до бізнес-групи родини Руденка (мати – Інна Руденко, донька – Світлана Гладкіх), яка діє у сферах будівництва, торгівлі, транспорту та добування піску.

Київською "Кіт-Карго" володіє та керує Віталій Масюк із Київщини, який також є ФОПом з основним видом діяльності "Вантажний автомобільний транспорт".

"Укрпошта" у січні-березні 2026 року отримала 204,8 млн грн чистого збитку, що на 1,1 млн грн більше аналогічного показника за минулий рік.

