"Прив’язали до настрою Трампа": Смілянський пояснив тарифні зміни "Укрпошти"

"Укрпошта" прив'язала ціни на послуги, які отримує, до середньоринкових цін на паливо з офіційних джерел, але самі тарифи "Укрпошти" для клієнтів залишаються незмінним.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Укрпошта" прив'язала ціни перевезень до цін на дизпаливо через війну в Ірані, а також до дня народження Аятоли та настрою Президента Трампа. Але якщо серйозно, то все трохи інакше", – написав він у Телеграм.

Смілянський пояснив, що "Укрпошта" як національний поштовий оператор має працювати згідно з правилами публічних закупівель.

"Тому, коли піднімається ціна на паливо, у нас починається криза. Бо аутсорсингові компанії, які прибирають наші приміщення, кажуть, що піднялась ціна на маршрутки, і прибиральницям треба більше платити, і відповідно ціна на прибирання буде вищою", – написав він.

Компанії, які перевозять вантажі "Укрпошті", так само заявляють, що більше за цінами, зазначеними в договорах, вони працювати не будуть і не можуть. А згідно з правилами публічних закупівель збільшення ціни можливе лише на 10%, каже Смілянський.

"Тому ми шукали вихід і знайшли його, щоб і роботу не припиняти, і не бути звинуваченими в корупції. Ми прив'язали ціни на ті послуги, які нам надають, до середньоринкових цін на паливо з офіційних джерел", – пояснив керівник "Укрпошти".

Він наголосив, що тарифів "Укрпошти" для клієнтів це не стосується, а саме ціни на послуги, які надаються Укрпошті.

"Тому зрада скасовується. Тарифи на послуги "Укрпошти" залишаються незмінними, а їхня якість лише покращується", – написав Смілянський і пообіцяв, що

"Укрпошта" буде і надалі адаптуватися.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що АТ "Укрпошта" 27 і 30 квітня за результатами тендерів уклала два договори про послуги з перевезення пошти автомобільним транспортом по Україні на загальну суму 1,56 млрд грн, вперше прив'язавши ціну послуг до цін дизпалива.

