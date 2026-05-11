Нацбанк показав курс долара та євро на 12 травня

У вівторок, 12 травня, офіційний курс євро збільшиться на 13 копійок до 51,72 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою офіційний курс долара збільшиться на 10 копійок до 43,95 грн.

Офіційні курси на вівторок 12 травня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 43,95 грн (43,85 грн станом на 11 травня);

1 євро - 51,72 грн (51,59 грн станом на 11 травня).

Нагадаємо:

Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.