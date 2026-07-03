"Енергоатом" без торгів замовив оцінку корпоративного управління за 3,5 мільйона євро

НАЕК "Енергоатом" без використання електронної системи закупив послуги з проведення комплексної оцінки корпоративного управління (аналізу внутрішніх систем і процедур) за 3,476 млн євро.

Про це свідчать дані електронної системи публічних закупівель Prozorro.

У закупівлі брав участь лише один учасник. Про закупівлю оголосили у п'ятницю 26 червня, а вже у вівторок 30 червня договір із постачальником – Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting sp. k – було підписано. Таким чином, увесь процес від оголошення до відкриття пропозицій, вивчення та підписання договору зайняв лише два робочі дні.

Період дії договору – з 30 червня 2026 року до 31 березня 2028 року. "Енергоатом" фінансує закупівлю за власні кошти з післяплатою.

Підставою для застосування неконкурентної закупівлі вказано Підпункт 29 пункту 13 постанови уряду від 12 жовтня 2022 року щодо особливостей публічних закупівель на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Відповідно до цього підпункту, закупівля послуг, необхідних для проведення комплексної оцінки корпоративного управління, здійснюється за рішенням наглядової ради. Укладення договорів про закупівлю також здійснюється за погодженням з наглядовою радою.

Для порівняння, "Українська оборонна промисловість" проводить закупівлю послуг з комплексної оцінки корпоративного управління через відкриті торги з особливостями з очікуваною вартістю в 5 млн грн, тобто приблизно в 40 разів дешевше.

Нагадаємо:

У листопаді 2025 року, реагуючи на викриття масштабної корупційної схеми в межах операції "Мідас", Кабмін достроково припинив повноваження наглядової ради "Енергоатома", а також доручив Мінекономіки за тиждень подати пропозиції щодо нового складу ради і провести терміновий аудит компанії.

Нова наглядова рада "Енергоатому" із 7 членів була сформована у січні 2026 року. Незалежними членами стали Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Боюон.

Представниками держави стали: заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин та державний секретар Міністерства енергетики Максим Малашкін. У лютому на своєму першому засіданні нова наглядова рада обрала головою Руміну Велші.

У квітні "Енергоатом" у відповідь на запит ЕП повідомив, що членам наглядової ради, які працювали до моменту початку корупційного скандалу в компанії, з 1 січня 2025 року по листопад 2025 року виплатили 10,69 млн грн.

У травні нову наглядову раду компанії залишили два незалежні члени - Патрік Фрагман і Бріс Боюон. За словами "Енергоатома", рішення Фрагмана достроково припинити повноваження "пов'язане з новими професійними зобов'язаннями, зокрема пропозицією роботи у форматі повної зайнятості".

Боюон ухвалив рішення про дострокове складення повноважень через "значне операційне навантаження, пов'язане з інтенсивністю роботи наглядової ради на поточному етапі діяльності компанії", говорили в компанії.

3 липня уряд повідомив про обрання на посади незалежних членів Домініка Міньєра та Метью Мюррея. Таким чином, зараз сформований повний склад наглядової ради.