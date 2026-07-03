Наглядові ради "Енергоатому" та "Оператора ГТС України" сформовані – уряд

Уряд завершив формування наглядових рад "Енергоатому" та "Оператора ГТС України": призначено двох незалежних членів наглядової ради "Енергоатома" та представника держави – у наглядовій раді "Оператора ГТС України".

Про це повідомляє урядовий портал.

На посади незалежних членів наглядової ради НАЕК "Енергоатом" призначені:

Домінік Міньєр – громадянин Франції та Канади, керівник у сфері ядерної енергетики з понад 35-річним досвідом.

Метью Мюррей – громадянин США, фахівець у сфері врядування, антикорупційної політики та комплаєнсу з понад 30-річним досвідом, який також працював в Україні.

Представником держави в наглядовій раді АТ "Оператор ГТС України" став Юрій Буца – громадянин України, експерт у сфері державних фінансів, управління державним боргом та корпоративного управління.

"Отже, зараз сформований повний склад наглядових рад обох компаній. Ці призначення та погодження кандидатур відбулися в межах політики уряду щодо реформування корпоративного управління на державних підприємствах паливно-енергетичного комплексу", – говориться у повідомленні.

"Мета цього процесу – забезпечити державним компаніям сталий, професійний та незалежний нагляд, що відповідає стандартам ОЕСР для державних підприємств, підвищує довіру міжнародних партнерів та інвесторів, а також посилює спроможність компаній ухвалювати стратегічні рішення в умовах воєнного часу", – зазначили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

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