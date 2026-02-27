Нова наглядова рада "Енергоатому" обрала голову

Нова наглядова рада державного "Енергоатому" на першому засіданні обрала своїм головою міжнародну експертку з ядерної безпеки та регуляторного нагляду Руміну Велші.

Про це повідомила заступниця міністра економіки та членкиня наглядової ради "Енергоатому" Дарія Марчак 26 лютого.

"Ми також заслухали доповідь керівництва компанії щодо поточної операційної, фінансової та безпекової ситуації на підприємстві, а також ухвалили перші кадрові рішення.

Наглядова рада підтримала рішення про припинення повноважень віцепрезидента компанії Якова Хармута", – розповіла Марчак.

Руміна Велші очолювала ядерний регулятор Канади, Комісію стандартів безпеки МАГАТЕ та Асоціацію міжнародних ядерних регуляторів.

Кабмін призначив заступницю міністра економіки Дарину Марчак представницею держави у наглядовій раді АТ "НАЕК "Енергоатом". На цій посаді вона замінила голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергія Сухомлина, який звільнився за власним бажанням.

Нагадаємо:

Незалежними членами наглядової ради є Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон.

Представниками держави обрані заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, державний секретар Міністерства енергетики України Максим Малашкін та Дарина Марчак.

Минулого року Національне антикорупційне бюро розкрило деталі схеми, у межах якої посадовці та пов'язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому". В організації схеми підозрюють друга Володимира Зеленського Тимура Міндіча.

11 листопада 2025 року уряд достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".