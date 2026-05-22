Другий за місяць: "Енергоатом" залишив незалежний член наглядової ради

Незалежний член наглядової ради НАЕК "Енергоатом" Бріс Боюон подав заяву про відставку – він не має змоги працювати настільки інтенсивно.

Про це пише "Укрінформ".

Про це під час спілкування з журналістами міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев пояснив, що французький фахівець не має змоги працювати у форматі повної зайнятості.

Між тим обсяг завдань із реформування компанії суттєво перевищує попередні очікування та потребує вкрай інтенсивної залученості всіх членів наглядової ради до постійної роботи, фактично у форматі повноцінного робочого дня.

Раніше нардеп Ярослав Желєзняк повідомив, що незалежні члени наглядової ради "Енергоатому" не отримували зарплату упродовж трьох місяців.

Соболев спростовує інформацію про те, що іноземні члени наглядової ради залишають посади через фінансові суперечки або невиплату зарплат.

"Справа не в заробітній платі. Патрік Фрагман знайшов нову роботу в форматі повної зайнятості, і це головна причина. Запуск наглядової ради "Енергоатома" вимагає значно більше часу, ніж вони (члени ради - ред.) планували", – цитує агентство міністра.

Раніше незалежний член наглядової ради НАЕК "Енергоатом" Патрік Фрагман достроково припинив свої повноваження.

Соболев зауважив, що члени наглядової ради наразі продовжують працювати, щоб забезпечити безперервність роботи ради, допоки їм шукають заміну.

За його словами, наразі є близько десяти кандидатів до наглядової ради, з якими найближчим часом проведуть співбесіди.

Міністр наголосив, що перед новою наглядовою радою стоїть завдання перетворити "Енергоатом" на компанію, якій довірятимуть міжнародні партнери та інвестори.

"Для цього, зокрема, потрібно найняти рекрутерів зі світовим ім'ям, які будуть відбирати нове правління компанії, щоб ні в кого не виникало жодних сумнівів щодо прозорості, чесності і підзвітності процесу цього відбору", – сказав Соболев.

Зокрема, наглядова рада вже ухвалила рішення про відбір міжнародної рекрутингової компанії для добору нового керівництва компанії. При цьому постала необхідність врегулювати нормативні вимоги до посади CEO, адже за чинним законодавством керівник компанії повинен мати відповідну ядерну ліцензію.

За даними Мінекономіки, після консультацій з Державною інспекцією ядерного регулювання України та Міністерством енергетики України наглядова рада підтримала модернізацію моделі управління через розділення функцій Chief Executive Officer та Chief Nuclear Officer.

Це частина переходу до сучасних стандартів корпоративного управління.

У межах конкурсної процедури 12 рекрутингових агентств – українських та міжнародних – отримали запит на подання пропозицій.

Як повідомлялось, рішення про дострокове припинення повноважень ухвалив незалежний член наглядової ради НАЕК "Енергоатом" Патрік Фрагман.

Нагадаємо:

Незалежний член наглядової ради НАЕК "Енергоатом" Патрік Фрагман достроково припинив свої повноваження. Рішення пов'язане з новими професійними зобов'язаннями, зокрема пропозицією роботи у форматі повної зайнятості.

Наприкінці січня уряд призначив новий склад наглядової ради державної компанії "Енергоатом".

Незалежними членами наглядової ради стали Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон.

Представниками держави обрані заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин та державний секретар Міністерства енергетики України Максим Малашкін.