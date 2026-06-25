На Хмельницькій АЕС проводять слідчі дії
На Хмельницькій АЕС проводять слідчі дії
ХАЕС
На території Хмельницької атомної електростанції тривають слідчі дії.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".
"АТ "НАЕК "Енергоатом" повідомляє, що 25 червня на майданчику Хмельницької АЕС уповноваженими правоохоронними органами проводяться слідчі дії", – йдеться у повідомленні.
"Енергоатом" не уточнює які саме правоохоронні органи ведуть слідчі дії. Справа стосуються окремих закупівельних процедур, здійснених у попередні роки, – повідомили у компанії.
Наразі правоохоронці перевіряють документи на ХАЕС.
"Проведення слідчих дій не впливає на виробничі процеси та безпеку експлуатації об'єкта. Хмельницька АЕС працює у штатному режимі", – додали в "Енергоатомі".