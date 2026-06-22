"Енергоатом" заплатить 29 мільйонів гривень за підбір нового керівництва

АТ "НАЕК "Енергоатом" підписало два договори про послуги із забезпечення персоналом на загальну суму 28,71 млн грн.

Про це пише сайт "Наші гроші".

Згідно з даними у системі "Прозорро", цьогоріч мають надати послуги з пошуку та добору кандидатів на посади голови та членів правління "Енергоатома".

Зокрема ТОВ "Корн Феррі" за 22,11 млн грн займатиметься підбором голови правління (СЕО), директора з ядерної безпеки та експлуатації (CNO), фінансового директора (CFO) та директора з реалізації проєктів (CPDO), а ТОВ "Телент Едвайзорс" за 6,60 млн грн – директора з управління персоналом (CPO), директора з правових питань (CLO) та директора з комерційної діяльності та стратегії (CCSO).

Винагорода за кожну посаду буде оплачуватися протягом 10 днів після надання послуг: третина – після публікації оголошення про проведення добору.

Третина – після пошуку, попереднього відбору, співбесід із кандидатами з довгого списку, оцінки компетенцій та ділової репутації, ранжування кандидатів з довгого списку та представлення короткого списку,

Ще третина – після співбесід із кандидатами з короткого списку, обговорення умов трудового договору, а також супроводу інтеграції обраного кандидата в "Енергоатом".

Винагорода "Корн Феррі" включає психометричну оцінку лідерських якостей "КF Assess" для трьох кандидатів на голову наглядової ради і п'яти кандидатів на будь-які інші посади, а винагорода "Телент Едвайзорс" – "HOGAN Assessment" для п'яти кандидатів на посаду.

"Якщо наглядова рада не затвердить жодного обраного кандидата, тоді виконавець в рамках вже отриманої частини винагороди та без її збільшення має повторно надавати необхідний обсяг послуг, допоки не запропонує кандидата на посаду, який стане обраним кандидатом", – говориться у повідомленні.

Закупівлі провели без торгів відповідно до урядового розпорядження. В обґрунтуванні сказано, що наглядова рада у травні вирішила закупити ці послуги і затвердила кваліфікаційні вимоги до учасника та методологію оцінки пропозицій учасника.

Так, він повинен мати глобальну присутність і масштаб; експертизу в ядерному та енергетичному секторах; досвід роботи у сфері добору кандидатів на керівні посади суб'єктів господарювання державного сектору економіки та у сфері корпоративного управління в Україні. Виконавцями обрали тих, хто отримав найбільшу кількість балів за методологією.

Очікувану вартість визначили відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі й внутрішніх документів "Енергоатома" як середнє арифметичне поданих учасниками цінових пропозицій. Самі пропозиції не оприлюднено.

Власниками київської "Корн Феррі" є компанії "Korn Ferry Investments B.V." і "Korn Ferry Management B.V." (Нідерланди) , які належать міжнародній компанії "Korn Ferry" (США) в галузі управлінського консалтингу. Директором української фірми є Роман Бондар, який раніше, у 2019-2021 роках був першим заступником гендиректора ДК "Укроборонпром".

Усього з 2018 року фірма отримала держпідрядів на 28,26 млн грн. Зокрема в 2025 році АТ "НАК "Нафтогаз" замовляло їй пошук кандидатів на голову правління за 2,70 млн грн, пишуть "Наші гроші".

Київська компанія "Телент Едвайзорс" Анни Кузенкової та Олексія Комліченка входить у міжнародну групу "Odgers Berndtson". Колись співзасновницею також була Надія Горб.

Свого часу Комліченко з Романом Бондарем і Русланом Громов'юком володів ТОВ "КЛВР", а зараз воно під назвою "Оджерс Берндтсон Україна" належить самій "Телент Едвайзорс".

Комліченко очолював комісію при Комітеті з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств з проведення конкурсного відбору на посаду керівника ДП "Укрпошта".

Перед створенням "Talent Advisors" він керував департаментом персоналу інвесткомпанії "Concorde Capital", а ще раніше працював у "XXI Century Investments".

Із 2017 року фірма отримала держпідрядів на 54,12 млн грн.

Зокрема у 2022 році "Нафтогаз" замовляв їй підбір кандидатів на посади керівників вищої ланки за 9,41 млн грн.

Також серед її замовників були ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", ТОВ "Газорозподільні мережі України", АТ "Магістральні газопроводи України", ПрАТ "Укргідроенерго" та інші.

Нагадаємо:

Наглядова рада "Енергоатому", з якої у травні звільнилося два незалежних члени поспіль, оголосила міжнародний конкурс на посаду голови правління компанії.

Незалежний член наглядової ради НАЕК "Енергоатом" Патрік Фрагман достроково припинив свої повноваження. Рішення пов'язане з новими професійними зобов'язаннями, зокрема пропозицією роботи у форматі повної зайнятості.

Незалежними членами наглядової ради стали Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон.

У січні 2026 року уряд призначив новий склад наглядової ради "Енергоатома".

Незалежний член наглядової ради НАЕК "Енергоатом" Бріс Боюон подав заяву про відставку – він не має змоги працювати настільки інтенсивно. Він став другим за травень, хто пішов, після Фрагмана.