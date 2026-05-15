Звільнився член наглядової ради "Енергоатому": йому терміново шукають заміну

Незалежний член наглядової ради НАЕК "Енергоатом" Патрік Фрагман достроково припинив свої повноваження.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Рішення про дострокове припинення повноважень пов'язане з новими професійними зобов'язаннями Патріка Фрагмана, зокрема пропозицією роботи у форматі повної зайнятості.

Водночас поточний етап роботи "Енергоатому" потребує від членів наглядової ради значного рівня залученості та регулярної участі в роботі органів корпоративного управління компанії", - зазначено в повідомленні.

У пресслужбі компанії розповіли, що Фрагман "зробив важливий внесок у її діяльність, зокрема в частині аналізу фінансової ситуації компанії, оцінки інвестиційної програми та формування підходів до подальшого розвитку "Енергоатому".

Вже ініційовано вибір нового члена наглядової ради за результатами попереднього конкурсу.

"Добір здійснюватиметься з використанням результатів уже проведеного конкурсного відбору, що дозволить оперативно забезпечити призначення нового члена наглядової ради без запуску повного конкурсного циклу", – додали в компанії.

14 травня нардеп Ярослав Желєзняк повідомляв, що двоє незалежних членів наглядової ради "Енергоатому" – Патрік Фрагман і Бріс Буюон – подали у відставку.

Депутат стверджував, що їм не платили зарплату упродовж трьох місяців.

Нагадаємо:

У кінці січня уряд призначив новий склад наглядової ради державної компанії "Енергоатом".

Незалежними членами наглядової ради стали Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон.

Представниками держави обрані заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин та державний секретар Міністерства енергетики України Максим Малашкін.