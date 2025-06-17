Новини 17 червня: атака РФ по підприємствах в Києві, Володін під арештом

Про що всі сьогодні говорили?

Про роль долара. Попри знецінення долара на світових ринках, він залишатиметься відчутною частиною золото-валютних резервів України, а його ризики - під контролем.

Про атаку РФ. Під час ворожої атаки на Київ вночі 17 червня було пошкоджено виробництво Fahrenheit, яке шиє одяг та білизну в тому числі для військових.

Про Володіна. Колишній держсекретар Міністерства розвитку громад та територій України Василь Володін опинився під арештом. Його підозрюють у зловживаннях і незаконному отриманні вигоди.

Про шахрайство з держзамовленнями. Державне бюро розслідувань затримало керівника та учасників злочинної організації, які наживалися на постачанні продуктів до військових частин.

Про закриті поштові відділення. Внаслідок ворожої атаки вночі 17 червня "Укрпошта" втратила два відділення в Києві - 03124 і 03126.

"Укрфінжитло" вчергове змінило умови отримання іпотечного кредиту за програмою "єОселя". На що можуть розраховувати покупці квартир?