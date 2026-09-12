У Росії дрони атакували Тольятті та Таганрог: вирують пожежі на підприємствах

Українська правда

У ніч на 12 вересня безпілотники атакували російські міста Тольятті Самарської області та Таганрог Ростовської області РФ, унаслідок чого на промислових об'єктах виникли пожежі.

Джерело: моніторингові Telegram-канали, губернатор Самарської області РФ В'ячеслав Федорищев

Деталі: За попередньою інформацією моніторингових пабліків, у Тольятті під удар міг потрапити хімічний завод "КуйбишевАзот". Очевидці публікували відео займання на території промислової зони міста.

Підприємство "КуйбишевАзот" є одним із найбільших виробників хімічної продукції в РФ. Воно спеціалізується на випуску аміаку, карбаміду, аміачної селітри, капролактаму та поліаміду, що мають критичне значення для російського військово-промислового комплексу.

Одночасно з цим у Таганрозі Ростовської області пролунала серія вибухів, після чого виникло кілька пожеж.

За результатами OSINT-аналізу ASTRA, один зі стовпів диму підіймається з боку військового аеродрому "Таганрог-Центральний", на якому базується 708-й військово-транспортний авіаційний полк РФ.

Поруч із аеродромом також розташований 325-й авіаційний ремонтний завод, який займається відновленням транспортних літаків і виготовленням комплектуючих для них.

Крім того, на супутникових знімках системи NASA FIRMS зафіксовано пожежі на території Таганрозького автомобільного заводу (ТагАЗ). Моніторингові ресурси повідомляють про займання резервуара.

Територія збанкрутілого автозаводу використовується для різноманітних промислових та військових потреб, зокрема для збирання ударних безпілотників.

Губернатор Самарської області вночі повідомляв про відбиття протиповітряною обороною "масованого нападу БпЛА".

У "Росавіації" повідомляли про призупинення роботи аеропорту "Курумоч" в Самарі.

Наразі інформація про характер і масштаби уражень на російських об'єктах потребує підтвердження. Редакція не має змоги оперативно верифікувати дані із соцмереж.

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