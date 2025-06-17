Внаслідок ворожої атаки "Укрпошта" втратила два відділення в Києві

Внаслідок ворожої атаки вночі 17 червня "Укрпошта" втратила два відділення в Києві - 03124 і 03126.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Попередньо — вже завтра поновимо роботу відділення 03124 за новою адресою і передамо всі посилки. Повідомимо додатково", – написав він в Telegram.

Крім того, відділення 03126 тимчасово обслуговуватиметься через 03061 — поки компанія шукає нове приміщення та також намагається якнайшвидше поновити роботу.

Нагадаємо:

Через обстріли російських окупантів вночі 17 червня 1148 осель киян залишились без світла.

Також під час масованої повітряної атаки зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області.