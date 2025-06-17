Затримано злочинців, які наживалися на постачанні продуктів військовим

Державне бюро розслідувань затримало керівника та учасників злочинної організації, які наживалися на постачанні продуктів до військових частин.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та затримано керівника та 8 учасників злочинної організації, які завищували обсяги постачання продуктів до військових частин та навчальних закладів ЗСУ", – говориться у повідомленні.

За даними слідства, власник двох товариств створив злочинну організацію та залучив до її діяльності ще 8 осіб – двох директорів цих товариств, двох співробітників та чотирьох начальників продовольчої служби військових частин та навчального закладу.

"Використовуючи підконтрольні підприємства, з якими Міноборони України уклало договори на поставку продуктів харчування, вони вносили неправдиві відомості до видаткових накладних та актів приймання товару. Фігуранти збільшували у документах кількість фактично поставлених продуктів харчування", – зазначено у повідомленні.

Ха даними слідства, внаслідок таких дій держбюджету завдано 6 млн грн збитків.

"Тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру керівнику та учасникам злочинної організації та обрання їм запобіжних заходів. Досудове розслідування за фактами створення злочинної організації, участі у ній, заволодінні майном здійснюється ДБР", – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

У свою чергу ДБР розповіло деталі проведеної спецоперації і оприлюднило частину аудіозаписів, на яких зафіксовані розмови щодо злочинної схеми.

Фігуранти справи обговорюють потребу "зробити ще двадцять "лямів" актів". І "поговорити з військовими, щоб підзакрити "ліві" накладні". Один з підозоюваних говорить про те, що за одним договором не вистачає 20 млн гривень, які доведеться повертати, якщо не буде відповідних накладних, а за іншим – 80 млн грн.

ДБР повідомляє, що представники підозоюваного, який створив дві фірми, встановлювали контакт з начальниками продовольчих служб військових частин Південного регіону. І ці посадовці завищували потреби у продуктах харчування для військових та підписували накладні.

За деякими договорами підозрювані постачали менше харчів, ніж реально потребували військові частини. І постачали фальсифікований та просрочений товар, повідомляє ДБР.

"Масло веземо – гімно. За фвльсифікат ще й кримінальну справу заведуть", – говорить один з підозрюваних на відеозаписі.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що президенту Національної академії аграрних наук України Ярославу Гадзало інкримінують пособництво у розтраті чужого майна.

За даними слідства, президент НААН сприяв у працевлаштуванні особи одразу до чотирьох підконтрольних йому державних агропідприємств на різні посади. Там ця особа отримувала зарплату з державного бюджету, але покладені на неї обов’язки не виконувала, а була особистим водієм президента академії.

Також повідомлялося про вручення підозри екс-начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. За даними слідства, підозрюваний, залучивши сто осіб особового складу ГУ ДСНС, у серпні 2023 року організував незаконну вирубку зелених насаджень. Вирубка відбулася під виглядом навчань особового складу з гасіння пожеж, говориться у повідомленні.