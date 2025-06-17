Корупція в Мінрегіоні: колишнього топчиновника відправили в СІЗО

Ексчлен правління "Нафтогазу" Василь Володін опинився під арештом. Його підозрюють у зловживаннях і незаконному отриманні вигоди.

Про це повідомляється з матеріалів розгляду справи.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього члена правління НАК "Нафтогаз України" Василя Володіна, що за даними ЕП був звільнений минулого тижня. Його взяли під варту на 60 днів, до 17 серпня з альтернативою внесення застави у розмірі 20 млн грн.

У разі внесення застави Володіна звільнять з-під варти, але на нього покладуть низку зобов’язань: з’являтися за першим викликом, не залишати межі Києва без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, не контактувати з іншими фігурантами справи та свідками, здати закордонні паспорти і носити електронний браслет.

Слідство підозрює, що Володін отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на придбання житла в столиці. Окрім цього, йому інкримінують зловживання службовим становищем.

Нагадаємо:

Василь Володін раніше обіймав посаду державного секретаря Міністерства економіки, а згодом увійшов до правління "Нафтогазу".

Наглядова рада "Нафтогазу" ухвалила рішення про звільнення двох членів правління компанії та призначила на їх місця близьких до Сергія Корецького менеджерів.

Напередодні повідомлялося, що у "Нафтогазі" презентували нового очільника "Газмереж" Сергія Скибу.

Раніше НАБУ та САП повідомили про підозри оточенню колишнього керівника "Нафтогазу" Олексія Чернишова. Серед них й звільнений член правління Василь Володін.

САП та НАБУ заявили, що викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд збитків.