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Армія РФ пошкодила виробництво Fahrenheit, яке шиє одяг для ЗСУ: скасовано всі замовлення

Альона Кириченко — 17 червня, 11:15
Армія РФ пошкодила виробництво Fahrenheit, яке шиє одяг для ЗСУ: скасовано всі замовлення
Facebook компанії Fahrenheit

Під час ворожої атаки на Київ вночі 17 червня було пошкожено виробництво Fahrenheit, яке шиє одяг та білизну в тому числі для військових.

Про це повідомила компанія у Facebook.

"Друзі, змушені повідомити, що через чергову варварську атаку росії було пошкоджено наше виробництво. Удар прийшовся по місцю, де ми роками створювали одяг для всіх і кожного, в тому числі для наших військових", – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим компанія скасувала всі поточні замовлення та призупинила прийом нових на невизначений термін.

Нагадаємо:

Під час масованої повітряної атаки вночі 17 червня зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області.

Також внаслідок ворожої атаки "Укрпошта" втратила два відділення в Києві - 03124 і 03126.

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Армія РФ пошкодила виробництво Fahrenheit, яке шиє одяг для ЗСУ: скасовано всі замовлення
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