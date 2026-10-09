Росіяни атакували два енергообʼєкти ДТЕК на Дніпропетровщині

Російські загарбники протягом 8 та 9 жовтня атакували два енергооб'єкти ДТЕК у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Ввечері 8 жовтня один з об'єктів ДТЕК Дніпровські електромережі атакували шахеди.

Сьогодні вранці інший об'єкт зазнав удару реактивного дрона. Пошкоджено енергообладнання, виникла пожежа. Ніхто з працівників не постраждав.

Нагадаємо:

9 жовтня в частині областей України застосовують погодинні відключення обсягом до 2,5 черги, хоча напередодні на цей день анонсували від 0,5 до 2 черг.