Менш ніж півтори години за графіками: у Києві знову аварійні відключення

Києві через російську атаку знову сталося аварійне відключення електроенергії — приблизно через годину й 18 хвилин після повідомлення про повернення до графіків.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Енергетики вже працюють на місцях.

До цього о 17:30 ДТЕК повідомив про скасування аварійних відключення і повернення до стабілізаційних графіків. Про нові аварійні відключення стало відомо о 18:50.

Термінів відновлення електропостачання компанія не назвала. Про зміни обіцяють повідомляти в офіційному каналі.

Нагадаємо:

Зранку 8 жовтня за командою НЕК "Укренерго", у Києві та деяких районах області запровадили екстрені відключення світла.

Згодом стало відомо, що енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через пошкоджені мережі – обсяги відключень світла зросли до трьох черг.

Ввечері 8 жовтня о 17:30 у Києві скасували екстрені відключення електроенергії та повернулися до стабілізаційних графіків. Майже після цього зупинилося метро та громадський транспорт.