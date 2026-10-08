Слідом за метро в Києві зупинилася частина громадського транспорту

Через зниження напруги в енергосистемі у Києві тимчасово призупинили рух частини громадського транспорту.

Про це повідомила КМДА.

Для перевезення пасажирів місто опрацьовує оперативне дублювання Борщагівської лінії швидкісного трамвая автобусами. Про їхній запуск поки не повідомляли.

Часу відновлення руху КМДА не назвала. Про подальші зміни в роботі громадського транспорту адміністрація повідомить додатково.

Нагадаємо:

У київському метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів через зниження напруги від зовнішніх джерел електроживлення.

Згодом дві з трьох гілок метро почали відновлювати рух.